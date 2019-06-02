«البريقة لتسويق النفط» تؤكد انتظام حركة تزويد المحطات بالوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 11:17 صباحا
إحدى محطات الوقود في ليبيا. (أرشيفية - الإنترنت)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن «الوقود متوفر»، مشيرة إلى أن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تجري بشكل اعتيادي من خلال ميناء طرابلس البحري ومستودع طريق المطار.

ودعت الشركة في بيان صحفي، فجر اليوم، إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى ومن ورائها مصاصي الوقود لفرض استغلاله والمتاجرة به بأسعار عالية». وحثت شركات التوزيع إلى «حث محطاتها للعمل في ساعات مبكرة صباحًا لتوزيع الوقود بشكل منتظم للمواطن».

اقرأ أيضا: «طوارئ الوفاق» تشكل لجنة لحل أزمة الوقود بطرابلس

وتشهد العاصمة طرابلس ازدحامًا على محطات الوقود، بينما قررت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس.وتضمن القرار تكليف لجنة الوقود تحديد المحطات المستهدَفة للتوزيع، وتحديد الكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على كافة الأطراف ذات العلاقة، ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»