«البريقة لتسويق النفط» تؤكد انتظام حركة تزويد المحطات بالوقود

إحدى محطات الوقود في ليبيا. (أرشيفية - الإنترنت)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن «الوقود متوفر»، مشيرة إلى أن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تجري بشكل اعتيادي من خلال ميناء طرابلس البحري ومستودع طريق المطار.

ودعت الشركة في بيان صحفي، فجر اليوم، إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى ومن ورائها مصاصي الوقود لفرض استغلاله والمتاجرة به بأسعار عالية». وحثت شركات التوزيع إلى «حث محطاتها للعمل في ساعات مبكرة صباحًا لتوزيع الوقود بشكل منتظم للمواطن».

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وتشهد العاصمة طرابلس ازدحامًا على محطات الوقود، بينما قررت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس.وتضمن القرار تكليف لجنة الوقود تحديد المحطات المستهدَفة للتوزيع، وتحديد الكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على كافة الأطراف ذات العلاقة، ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات.

