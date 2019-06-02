النهر الصناعي: عودة المياه إلى كافة مناطق بنغازي مساء اليوم

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 02 يونيو 2019, 09:15 صباحا
فرق الصيانة ومهندسي جهاز النهر الصناعي بعد تأمين تدفع المياه إلى بنغازي. (جهاز النهر الصناعي عبر فيسبوك)

أعلن مسؤول الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشويهدي، مساء اليوم الأحد موعدًا لعودة ضخ المياه لكافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي.

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وقال الشويهدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ضخ المياه تأخر في بعض مناطق وأحياء المدينة لأن الكسر الذي أصاب صمام العزل في محطة «670+37 PIW»، أدى إلى خسارة أكثر من 50 ألف متر مربع من المياه، مما تطلب من فرق الصيانة إصلاح العطب وإعادة الضخ تدريجيًا لا بشكل كامل، مؤكدًا أن المياه ستصل كافة المناطق بحلول مساء اليوم.

وأوضح الشويهدي أن كمية المياه المخصصة لبنغازي تقدر بحوالي 280 ألف متر مكعب، بينما وصل فعليًا منها 200 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لاستعادة الكمية المتبقية.

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والأسبوع الماضي، تعرضت العاصمة طرابلس لأزمة مماثلة بعد اعتداء مجموعة مسلحة على موقع «الشويرف»، التابع لمنظومة الحساونة مما أدى إلى إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس قبل أن تعود بعدها بيومين.

جانب من أعمال الصيانة (جهاز النهر الصناعي)
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