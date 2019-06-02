قنونو: تدمير 5 آليات عسكرية.. وتمشيط محيط مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 01:00 صباحا
الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلن الناطق باسم عملية «بركان الغضب» العقيد محمد قنونو، أن قوات الوفاق في محاور اليرموك والرملة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية والسواني دمرت «خمس آليات عسكرية ومدرعة إمارتية الصنع ودبابة».

وأوضح قنونو في الإيجاز الصحفي حول تطورات اشتباكات طرابلس، أن قوات الوفاق الجوية وجهت «ضربات دقيقة» إلى تمركزات تابعة لقوات القيادة العامة بالقرب من غريان، كانت تستعد للالتحاق للقتال في محيط العاصمة، ومشطت مناطق واسعة في محيط المطار، وفق تصريح «قنونو».

وما تزال المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس تدور منذ الـ4 من شهر أبريل، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

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