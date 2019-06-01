«طوارئ الوفاق» تشكل لجنة لحل أزمة الوقود بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 08:58 مساء
إحدى محطات الوقود في ليبيا. (الإنترنت- أرشيفية)

قررت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس، حسب ما جاء في بيان إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وتضمن القرار تكليف لجنة الوقود تحديد المحطات المستهدفة للتوزيع، وتحديد الكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على كافة الأطراف ذات العلاقة، ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات.

وألزم القرار اللجنة ضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طوال 24 ساعة، وتأمين إيصال الوقود بشكل سريع ومستمر لمحطات التوزيع وتأمينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبحسب القرار، يرأس اللجنة مدير إدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية وعضوية كل من حسين ميلاد مجبر ممثلًا عن شركة البريقة، وعبدالرحيم على بشر ممثلًا لشركة ليبيا نفط، وسلامة شعبان سرب ممثلًا لشركة الراحلة، وأمحمد ميلود المجنون ممثلًا لشركة الشرارة، ورمزي جمعة هدية ممثلًا لجهاز الحرس البلدي، وأبو بكر المهدي القاضي مقررًا للجنة.

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كما كُـلفت اللجنة تنظيم آلية توزيع الوقود على المواطنين على النحو الذي يضمن سلامة العاملين بالمحطات وسلامة المواطنين.

وأكد البيان أن اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حين زوال وانتهاء أسباب تشكيلها، وترفع تقرير بنتائج أعمالها إلى لجنة الطوارئ بشكل يومي.

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