نفاد «الأنسولين» من مركز علاج السكر والغدد الصماء في بني وليد

مركز علاج السكر والغدد الصماء التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد. (بوابة الوسط)

تفاجأ عدد كبير من المرضى، الذين يتوجهون يوميًّا لمركز علاج السكر والغدد الصماء التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد للحصول على مادة «الأنسولين»، بنفاد المادة الحيوية، وانقطاعها التام منذ عدة أيام.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، نفاد «الأنسولين» من مخازن الإدارة، موضحًا أن المرضى يعانون نقص الدواء منذ عدة أيام.

وذكر أبوالنيران أن مرضى السكر في بني وليد يضطرون للذهاب إلى مدن أخرى للحصول على مادة «الأنسولين»، مع وجود عدة صعوبات مثل نقص السيولة والوقود في المدينة.

وناشد أبوالنيران وزارة الصحة ضرورة الإسراع في توفير أدوية «الأنسولين» لمرضى السكر المسجلين بالمركز، البالغ عددهم 4500 مريض، مشيرًا إلى أن الكمية المخصصة لبني وليد من قبل جهاز الإمداد الطبي لا تكفي مع ازدياد عدد النازحين من عدة مدن إلى المدينة.