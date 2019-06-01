لجنة الطوارئ ببلدية بني وليد توزع مساعدات مالية للأسر النازحة من طرابلس

توزيع مساعدات على الأسر النازحة في بني وليد. (الإنترنت)

وزعت لجنة الطوارئ بالمجلس البلدي بني وليد، كوبونات بقيمة 200 دينار لكل كوبون على عدد من الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس؛ لتمكينها من شراء السلع الأساسية والضرورية اللازمة لهم.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن عدد الأسر التي نزحت إلى بني وليد جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس بلغ نحو 1000 أسرة.

وذكر الساعدي أن لجنة الطوارئ، التابعة للمجلس البلدي بني وليد وجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، قاموا خلال الأيام الماضية بتوزيع سلع تموينية على 600 أسرة نازحة بعد استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.