النهر الصناعي: 98 بئرا متعطلا بسبب اعتداءات المخربين ونقص قطع الغيار

أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن عدد الآبار المتعطلة بلغ 98 بئرا، بسبب عمليات التخريب ونقص قطع الغيار، مشيرا إلى تعرض بئري مياه بالحقل الشمالي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة للتخريب والتدمير، وهما بئرا «086 و087» بالخط (D2)، لافتا إلى أن البئر «086» كان من ضمن الآبار العاملة.



وأوضح الجهاز في بيان، أن فريق أعمال الصيانة الوقائية اكتشف هذا الاعتداء قبل يومين، لافتا إلي أن إجمالي عدد الآبار المتعطلة حاليا وصل إلى 98 بئراً، منها 38 كانت عاملة قبل وقوع الاعتداء وباقي العدد يحتاج إلى قطع غيار، حسب صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



ولفت إلى أن معدل إنتاج هذه الآبار وصل إلى حوالي 4000 متر مكعب يومياً، وأن محول الطاقة الكهربائية أهم المعدات في الآبار المستهدفة بالإضافة إلى العبث بمحتويات غرفة التحكم بالبئر من أجهزة كهربائية ومعدات تحكم واتصالات.

وناشد بيان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي «المخلصين من أبناء هذا الوطن حماية الآبار من هذه الهجمات التخريبية الممنهجة، وتعقب المخربين وإحالتهم إلي العدالة».