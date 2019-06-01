سرقة أسلاك كهرباء ومحولات من مشروع مزارع «سافن» بجالو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 01 يونيو 2019, 01:53 مساء
مشروع مزارع سافن شرقي جالو (بوابة الوسط)

تعرض مشروع مزارع «سافن» الزراعي شرقي مدينة جالو إلى سرقة الأسلاك الكهربائية والمحولات بالمنطقة، من قبل مجهولين.

وقال عدد من المزارعين في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن مشروع مزارع «سافن» يتعرض للاعتداءات بشكل متكرر، ما يتسبب في انقطاع الكهرباء والمياه عن المنطقة.

وعبر المزارعون عن استيائهم من عدم قدرة الجهات الأمنية تحمل مسؤوليتها تجاه حماية مزارعهم وممتلكاتهم، مطالبين الجهات المختصة والبلدية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المشروع ومزارع المواطنين، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

وتعد مدينة جالو من أهم المدن الليبية في إنتاج أجود أنواع التمور في ليبيا، أبرزها تمور الدقلة والصعيدي.

وتشهد ليبيا تكرارًا حوادث سرقة كابلات الكهرباء، ففي سبتمبر الماضي، سرق مجهولون الكوابل الكهربائية لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بوسط مدينة سرت، ما أدى إلى تعطلها عن العمل.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تكبدت في أغسطس الماضي، خسائر بقيمة 4 ملايين و803 آلاف دينار نتيجة سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من أسلاك النحاس عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع الجنوبية، ونحو 5402 محول كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية، كما تمت سرقة نحو 17 مليونًا و8013 مترًا من أسلاك النحاس، عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع المرقب.

مشروع مزارع سافن شرقي جالو (بوابة الوسط)
مشروع مزارع سافن شرقي جالو (بوابة الوسط)
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