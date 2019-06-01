رياح بحرية قوية وأمطار متفرقة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية قوية على الخليج تصل سرعتها اليوم إلى (25) عقدة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا، اليوم السبت، أن يتأثر الساحل من الخليج إلى طبرق، بسقوط أمطار على مناطق متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على الساحل الممتد من الخليج الى الجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة كليا بالسحب مع سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة من الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على ساحل سرت.

• الرياح شمالية شرقية (براني) إلى بحرية يتحول صباح الغد إلى شمالية غربية (شرش) على ساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة سرعته ما بين (05 - 15) عقدة.

• ارتفـــاع المـــوج اليـــوم يتـــراوح بين (0.25 – 1.25) متر .

• البحر خفيف الموج. ويكون هادئ يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (17-19) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط امطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية (براني) على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة ويكون شمالية غربية (شرش) الى بحرى على أقصى الساحل سرعته ما بين (05 - 20) عقدة ويصل اليوم الى (25) عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتـــراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون اليوم قليل الاضطراب على ساحل الخليج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-20) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .