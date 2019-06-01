حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (1 يونيو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الجنوب الغربي - الوسط – الخليج والشمال الشرقي بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة قد تكون متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى راس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على ساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا خاصة على سرت، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض مناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 27)مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الخليج - بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-30)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35-40)مْ على الدواخل وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تؤدى إلى جريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (31- 40) مْ ولا تتجاوز (25) مْ هذا اليوم على الحمادة.