بلدية بني وليد تنتهي من صيانة بئر طريق المطار بعد توقف عامين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 31 مايو 2019, 09:55 مساء
انتهاء عمليات صيانة بئر طريق المطار ببني وليد, 31 مايو 2019 (المجلس البلدي بني وليد)

انتهى المجلس البلدي في بني وليد، من عمليات صيانة لبئر طريق المطار بعد توقف لمدة عامين وبعد انقطاع طويل للمياه في منطقة الظهرة وطريق المطار.

وكشف مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، عن صيانة وتركيب مضخة غاطسة لبئر طريق المطار والتي تغدي منطقتي طريق المطار ووسط الظهرة. 

وأوضح الساعدي، أنه سيتم تركيب مضخة في بئر السويدا في منطقة الظهرة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن إعادة افتتاح البئرين يسهم بشكل كبير في تحسن ملحوظ في تزويد الأحياء السكنية بالمياه التي تعاني من نقصها.

انتهاء عمليات صيانة بئر طريق المطار ببني وليد, 31 مايو 2019 (المجلس البلدي بني وليد)
انتهاء عمليات صيانة بئر طريق المطار ببني وليد, 31 مايو 2019 (المجلس البلدي بني وليد)
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