المؤسسة الوطنية للنفط تسلم مشروعات تنموية لبلدية الرياينة

مسئولو المؤسسة الوطنية للنفط يسلمون مشروعات تنموية لبلدية الرياينة, 29 مايو 2019, (الوطنية للنفط)

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول و«أو أم في» وتوتال وإكوينور، والمعروف «بائتلاف ريبسول»، أول من أمس الأربعاء، سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لصالح بلدية الرياينة، وذلك خلال مراسم تسليم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وشملت المشاريع التي تسليمها، «خزان مياه، ومولد كهرباء بقدرة 130 كيلو فولت أمبير KVA، وشاحنة لضغط القمامة، إضافة إلى عدد من الحاويات المستخدمة في جمع النفايات، والمباشرة في حفر بئر مياه عميقة وربطه بالخزان الرئيسي بالمدينة لضمان استمرار إمدادات مياه الشرب داخل البلدية».

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ووفقا لبيان للمؤسسة الوطنية للنفط، تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية المؤسسة مع ائتلاف «ريبسول»، التي نصت على تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية لشركة «أكاكوس» بقيمة 20 مليون دولار.

حضر مراسم التسليم يحيى خليفة أمحمد، عميد بلدية الرياينة السابق، وعلي كريدان، مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف بالمؤسسة، وهيفاء الرياني، المشرفة على متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة، إضافة إلى كلّ من جمال السكلاني والسنوسي الحجاجي، بصفتهما مندوبان عن ائتلاف شركة «ريبسول» الإسبانية.