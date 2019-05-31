صنع الله يطلع القائمة بأعمال السفير الأميركي على مستجدات قصف مصحة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 09:11 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله (الإنترنت- أرشيفية)

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا ناتالي بيكر، والذي أطلعها على آخر المستجدات بشأن القصف الأخير الذي تعرضت له مصحة النفط في طرابلس الجمعة الماضي.

وشددت بيكر، في بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم، على «حياد الشركة الوطنية للنفط كمورد وطني حيوي لجميع الليبيين»، بعيدًا عن الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس حاليًا.

وقالت المؤسسة بداية الأسبوع الحالي، إنها شكلت لجنة طوارئ للتحقيق بالتنسيق مع السلطات المحلية في الحريق؛ الذي اندلع بعد ظهر الجمعة الماضي في مصحَّة النفط بمنطقة غرغور بطرابلس.

وأوضحت المؤسسة أن الحريق «نشب بمخزن الأدوية التابع للمصحَّة عند الظهر تقريبًا. وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين»، لافتة إلى أن الحريق «لم يسفر عن أية إصابات».

وقالت مؤسسة النفط إنها عقدت اجتماعًا طارئًا مع إدارة المصحَّة «لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
الحـــرب تزيــد متاعــب الكــرة الليبيــة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
مسعود أوزيل يرد على خسارة الدوري الأوروبي بملكة جمال تركيا
رياضة عالمية
في جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع دولي وأزمة السيولة تخطف بهجة العيد
ليبيا
الأسطورة البرازيلية يتوقع الفائز في نهائي الشامبيونز ليغ
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الإعلام في زمن الحرب
كاريكاتير
تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
«مركزي البيضاء» يعلن موعد إجازة عيد الفطر في المصارف
ليبيا
والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصغر طفلة مولودة في العالم تغادر المستشفى