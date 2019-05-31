السراج يترأس وفد ليبيا المشارك في القمة الإسلامية بمكة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 08:35 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية (واس)

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، جدة اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد بمكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنّ السراج وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف إبراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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وتلقى السراج في السابق دعوة رسمية من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بمدينة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة مداولات بين قادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي، ترسم معالم التوجهات المستقبلية للمنظمة علي وجه الخصوص وللعالم الإسلامي عموماً.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية(واس)
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