مؤسسة النفط ترحب بإطلاق سراح «دينار».. وتفتح تحقيقًا في الواقعة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (مؤسسة النفط)

رحب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، إطلاق سراح موظف المؤسسة ورئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط الليبي، سعد دينار الفاخري.

وقدّم صنع الله الشكر إلى «كافّة الذين دعموا جهود المؤسسة الوطنية للنفط لضمان إطلاق سراح الفاخري»، لافتًا إلى أنّ المؤسسة «ستستمر في التحقيق في هذا الحادث، وبذل كل ما في وسعها لوضع حد لحالات الاختفاء القسري».

إطلاق سراح رئيس اتحاد عمال النفط

صرح صنع الله: «ترحّب المؤسسة بعودة سعد أخيرًا إلى بيته وعائلته وتشكر المؤسسة كل من ساهم في إطلاق سراحه»، لافتًا إلى أن مؤسسة النفط هي «مؤسسة محايدة، ويجب أن تظل في منأى عن كلّ التجاذبات السياسية والعسكرية».

وأشار إلى أنّ موظفي المؤسسة يعملون «بكل روح وطنية لتحقيق الإيرادات التي يعتمد عليها الليبيون في كافّة أرجاء البلاد»، مشيرًا إلى رفض المؤسسة بشكل قاطع كافّة المحاولات الرامية إلى «ترهيب الموظفين»، معتبرًأ أنّ تلك المحاولات «لن تثنينا أساليب البلطجة أو التهديدات أو ادعاءات الدعم الزائفة مهما كان حجمها عن قيامنا بعملنا».

وفي وقت سابق أفاد أحد أقارب رئيس اتحاد عمال النفط في ليبيا، بإطلاق سراح سعد دينار أمس الخميس، بعدما احتجزته سلطات الأمن في شرق البلاد قرابة شهر قرب بنغازي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 4 مايو الجاري أن «مجموعة من المسلحين» لم تحدد تبعيتهم اعتقلت رئيس اتحاد عمال النفط سعد دينار الفاخري.