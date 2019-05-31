خطة لتأمين المرافق الحيوية في بني وليد خلال عيد الفطر

سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

وضعت مديرية أمن بني وليد خطة أمنيّة مشتركة لتأمين المدينة خلال أيام عيد الفطر، وفق علي البراني وهو أحد أفراد المديرية.

وقال البراني لـ«بوابة الوسط»، إن جميع أقسام مديرية أمن بني وليد باشرت الخطة الأمنية التي جرى إعدادها بمناسبة شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر لتأمين مداخل المدينة وتنظيم حركة السير أمام المحال التجارية، وتسيير عدد من الدوريات الراكبة والراجلة، داخل الشوارع للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة .

وأضاف أن عمل التمركزات موّزع على حساب الاختصاصات، حتى ساعات متأخرة من الليل وبعد انتهاء وقت السحور.

وذكر البراني أن الخطة الأمنية تتضمن تشديد الحماية على الأماكن الحيوية كالمستشفيات والمصارف والمساجد والشوارع التي غالبًا تشهد ازدحامًا في فترات الليل.