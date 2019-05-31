بالسوق السوداء.. أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار خلال أسبوع

تراجع سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) أمام الدينار الليبي على مدار أسبوع في السوق الموازية (السوداء)، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفقد الدولار 4 قروش خلال أسبوع، حيث سجل 4.44 دينار أمس الخميس، مقارنة بـ4.40 دينار يوم السبت الماضي (مطلع الأسبوع).

الأمر نفسه بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية التي حافظت هي الأخرى على مستوى متراوح بين قرشين إلى خمسة قروش صعودًا وهبوطًا.

السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الاِسترليني واليورو أمام الدينار

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 4.89 دينار أمس الخميس، مقارنة بـ4.94 دينار السبت الماضي.

في حين تراجع الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا الخميس مسجلاً 5.59 دينار، مقارنة بـ5.58 دينار، لكنّ الليرة التركية سجلت 0.72 دينار مقارنة بـ0.73 دينار، وسجل الدينار التونسي 1.44 دينار ليبي الخميس، وهو نفسه سعره دينار مطلع الأسبوع المنقضي.