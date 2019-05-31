«التجارة والتنمية» بسرت يرفع سقف سحب السيولة إلى ألف دينار

وزع فرع مصرف التجارة والتنمية بسرت، أمس الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، السيولة النقدية على المواطنين زبائن المصرف وكل من لديه حساب بالمصرف.

وقال مدير عام مصرف التجارة والتنمية بسرت على صالح عيادة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن شحنة السيولة النقدية التي وفرتها إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزى لفرع مصرف التجارة والتنمية بسرت تقدر بمليونين ومائتين وخمسين ألف دينار.

وأشار مدير المصرف إلى أن سقف السحب للصك الواحد ألف دينار، إلا أن الإدارة سمحت لعشرات المواطنين ممن لديهم ظروف صحية وعمليات جراحية وحالات الأمراض المستعصية والخطيرة بسحب مبالغ أكثر من حساباتهم تصل إلى 3 آلاف دينار تقديرًا لظروفهم

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط»، أن شبابيك السحب شهدت، أمس، يوم عمل طبيعيًا دون وجود ازدحام.