الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 02:17 مساء
الحدود الليبية - الجزائرية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن مفرزة للجيش ضبطت الخميس مخبأ للأسلحة إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي شمال شرقي إن أمناس المتاخم للحدود الليبية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنه «جرى التحفظ على قاذف صاروخي آر بي جي 7، و3 قذائف للقاذف صاروخي آر بي جي 7، و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. بالإضافة إلى 3 خزنات وكمية من الذخيرة.

كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري شدد على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على جاهزيتها في أعلى مستواها لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الأفريقي وليبيا.

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وقال قايد صالح- في كلمة له خلال اجتماعه بقادة وإطارات الناحية العسكرية السادسة بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر: «إن حفظ أمن الجزائر وتثبيت ركائز دفاعها الوطني يستوجب منكم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكلة على مستوى هذه المنطقة».

وأضاف: «فلأجل ذلك نعمل دومًا على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقّد الرهانات، التي تشهدها المنطقة».

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