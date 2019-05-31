البحر خفيف الموج وأمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 02:08 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتأثر الساحل الممتد من الخليج إلى درنة بريح بحري يكون شرشًا على أقصى الساحل، فيما تصل  سرعته بين (05 - 20) عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، إن السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الساحل.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت: 

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الساحل.

• الريح براني إلى بحري سرعته ما بين (05 - 15) عقدة.

• ارتفـــاع المـــوج اليـــوم يتـــراوح مابيــن )0.50 – 1.25) متر .

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من  الخليج إلى طبرق:  
السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة.

• الريح  بحري إلى براني  على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة ويكون شرشًا على أقصى الساحل سرعته ما بين (05 - 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتـــراوح ما بين (0.75 – 1.25) متر ويتراوح مابين (1.00 – 2.00) متر على ساحل الخليج وبنغازي. 

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل الخليج وبنغازي.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-19) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل طبرق لاحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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