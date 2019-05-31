البحر خفيف الموج وأمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتأثر الساحل الممتد من الخليج إلى درنة بريح بحري يكون شرشًا على أقصى الساحل، فيما تصل سرعته بين (05 - 20) عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، إن السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الساحل.

• الريح براني إلى بحري سرعته ما بين (05 - 15) عقدة.

• ارتفـــاع المـــوج اليـــوم يتـــراوح مابيــن )0.50 – 1.25) متر .

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة.

• الريح بحري إلى براني على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة ويكون شرشًا على أقصى الساحل سرعته ما بين (05 - 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتـــراوح ما بين (0.75 – 1.25) متر ويتراوح مابين (1.00 – 2.00) متر على ساحل الخليج وبنغازي.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل الخليج وبنغازي.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-19) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل طبرق لاحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.