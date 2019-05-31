حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (31 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الجنوب الغربي - الوسط بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة وأمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية، تكون غزيرة على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى راس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على سرت وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على أقصى بعض مناطق جبل نفوسة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 27)مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم ويوم الغد مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الخليج - بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-30)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35-40)مْ على الدواخل.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس - الحمادة:

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، تصحبها سحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، ومن المتوقع أن تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا اليوم على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط للرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (31- 40) مْ ولا تتجاوز (25) مْ على مناطق الجفرة والحمادة.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياَ إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (41- 43)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومناطق ليبيا