إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع في ليبيا «الصعب للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 12:12 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي. ((أرشيفية: الإنترنت)

وصف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي الوضع في ليبيا بـ«الصعب للغاية»، مطالبًا بتعاون دولي أوسع لحل الأزمة.

وقال ميلانيزي خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة: «ربما يتطلب الأمر صبرًا كبيرًا فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار هناك»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن ذلك «يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع. وهناك، على وجه الخصوص، حاجة إلى التزام أكثر نشاطًا وضوحًا من طرف الاتحاد الأوروبي».

وقال وزير الخارجية: «لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة، بغض النظر عن مدى قربها، بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها».

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 562 شخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو، في تصريحات سابقة، أن بلاده لن تسمح بأن يعيد التاريخ نفسه في ليبيا، معبرًا عن أمله في «أن يؤدي الضغط الدبلوماسي القوي على جميع الأطراف المعنية (في ليبيا) إلى خفض التوتر قبل فوات الأوان».

ووصف الرئيس المشارك لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز (ISPI) للدراسات السياسية الدولية في روما، أرتورو ڤارڤيللي، الصدامات التي تدور في طرابلس منذ أوائل أبريل الماضي، بأنها «حرب من أجل الموارد، وحول كيفية إعادة توزيع الثروات» في ليبيا.

ورأى فارفيللي أن الفدرالية السالفة الذكر «تشتمل على ثلاث مناطق: طرابلس، برقة وفزان»، أو «أي شكل آخر من أشكال تسليم السلطة إلى المجتمعات المحلية أو المدن الأخرى، مثل مصراتة، التي تلعب دوراً مهماً».

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