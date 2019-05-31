تونس تعزز من احتياطاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 11:02 صباحا
الحدود التونسية - الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

عززت تونس من احتياطاتها الأمنية على طول حدودها الشرقية ورفعت درجة التأهب الخميس، إثر تلقيها لمعلومات استخباراتية، تفيد بوجود زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي في ليبيا.

وأوردت صحيفة «جون أفريك» تقريرًا يفيد بوجود حالة تأهب لدى الأجهزة الأمنية في تونس إثر تلقي السلطات لمعلومات من قبل التحالف الدولي تحدد مكان وجود البغدادي في جنوب ليبيا، إثر انحسار مناطق نفوذ «داعش» في سورية بشكل شبه كامل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات التونسية تتعامل مع المعلومات بجدية كبيرة حيث اتخذت إجراءات إضافية على الحدود.

وكانت وزارة الدفاع التونسية دفعت بتعزيزات إلى الجنوب التونسي منذ بدء المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 562 شخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

ودعت وزارة الدفاع في وقت سابق، العسكريين إلى المزيد من ملازمة اليقظة والحذر وتعزيز الوجود العسكري في المعبرين الحدوديين بمنطقتي الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية على الشريط الحدودي.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا الحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت المنظمة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد.

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