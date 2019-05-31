لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق تبحث حل مشاكل النازحين في مراكز الإيواء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 12:03 صباحا
اجتماع لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق في طرابلس 30 مايو.

أكدت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق، خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء اليوم الخميس، على استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين والتي تساعدها في تأدية المهام الموكلة لها، حسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وذكر البيان، أن اللجنة استعرضت الصعوبات التي تواجه النازحين في مراكز الإيواء وناقشت العمل على تذليلها وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم.

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وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، أسقطت أكثر من 510 قتلى و2467 جريحًا حتى الآن، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار فيما علق نحو 100 ألف شخص وسط المعارك الدائرة على مشارف طرابلس.

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