البحرية الإيطالية تنقذ 100 مهاجر بالمتوسط

سفينة «تشيغالا فولغوزي» التابعة لقوات البحرية الإيطالية

قالت مصادر عسكرية إيطالية إن سفينة الدورية «تشيغالا فولغوزي» التابعة للقوات البحرية أنقذت، الخميس، قاربًا مطاطيًا في المياه الدولية، على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلّية.

وأضافت مذكرة لقوات البحرية عند انتهاء عملية الإنقاذ أن «القطعة البحرية بعد أن تأكدت من ظروف القارب الذي كان على متنه 100 شخص، يرتدي سترة النجاة حوالي عشرة منهم فقط، محرك معطوب وظروف عوم غير مستقرة، في ظل تدهور الأحوال الجوية، هرعت لإنقاذ الأشخاص الذين كانوا في خطر محيق يهدد حياتهم».

وأشارت البحرية، وفقًا لوكالة «آكي»، إلى أنه جرى انتشال 100 شخص، من بينهم 17 امرأة و23 قاصرًا، والذين يجرى التأكد من حالتهم الصحية، مؤكدة عدم وجود وفاة أي شخص على متنها.

وذكر بيان البحرية أن سفينة (تشيغالا فولغوزي)، تشارك حاليًا في عملية «بحر آمن»، إلى جانب وحدات الدفاع الجوي الأخرى التابعة للبحرية، وذلك لحماية المصالح الوطنية في منطقة وسط البحر المتوسط، والقيام بأنشطة التمشيط، المراقبة والردع أيضًا، نظرًا للوضع الأمني الراهن في ليبيا».

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وأوضح البيان أن «مهمة هذه القطعة البحرية على وجه الخصوص، تتمثل بتوفير الحماية عن بُعد لسفينة (كابري)، الملتزمة بالعملية ذاتها أيضًا، والتي ترسو في ميناء طرابلس لتوفير دعم فني لوجستي لوحدات البحرية الأخرى ولخفر السواحل الليبي».

واختتم بالقول إن «الوحدة مسؤولة أيضًا عن حماية الأفراد الإيطاليين الموجودين في طرابلس، ومنصات شركة (إيني) الكائنة قبالة السواحل الليبية».