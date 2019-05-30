«أمن جالو» يبدأ خطة تأمين حتى انتهاء عيد الفطر

جانب من الدوريات الأمنية في بلدية جالو (بوابة الوسط)

بدأت مديرية أمن جالو نشر دوريات في المساجد والأسواق ومداخل ومخارج المدينة؛ لضبط وحفظ الأمن حتى أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مدير الشؤون الأمنية بالمديرية، المقدم عبدالفتاح أحمد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الخطة الأمنية تأتي بناء على توجهات وزير الداخلية المستشار إبراهيم أبوشناف، إذ بدأ انتشار دوريات مشتركة من قسم المرور والتراخيص والنجدة والبحث الجنائي بنطاق البلدية.

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وأوضح أحمد أن الدوريات تمركزت لتأمين المساجد والأسواق والمحال التجارية التي تشهد ازدحامًا هذه الأيام في جالو والمناطق المجاورة لها بالواحات لغرض التسوق، مؤكدًا أن الخطة الأمنية ستستمر حتى أيام عيد الفطر.

جانب من الدوريات الأمنية في بلدية جالو (بوابة الوسط)