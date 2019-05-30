مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث سير بسرت بسبب «الإبل»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 30 مايو 2019, 06:39 مساء
آثار حادث سابق على الطريق السريع شرق مرسى البريقة. (الإنترنت)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء حادث سير على الطريق الساحلي السريع شرق مدينة سرت، بسبب عبور قطيع من الإبل الطريق.

وأفاد شهود عيان «بوابة الوسط» بتصادم سيارتين على الطريق الساحلي الليلة الماضية، بسبب عبور الإبل الطريق، وخروج إحدى السيارتين عن مسارها لتصطدم بسيارة مقابلة مما أدى إلى وفاة كل من «علي محمد حمد بن شريعة، وعبدالله صالح بن شريعة، وجمال هدية خليل».

«أجدابيا – البريقة».. طريق الموت يبحث عن حل لأزمة «الإبل الطليقة»

وأشار إلى نقل المصابين إلى قسم العناية والملاحظة بمستشفى ابن سينا في سرت، ومن بينهم: «صالح علي حمد بن شريعة، وعائشة اطويش، واحدود عبدالله بن شريعة، وابتسام مصباح محمد، احسين علي اصويد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
«مركزي البيضاء» يعلن موعد إجازة عيد الفطر في المصارف
ليبيا
والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
«التجارة والتنمية» يوزع ألف دينار سيولة لكل صاحب حساب اعتبارا من اليوم
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعتمد خطة اليونسيف في ليبيا للعامين الجاري والمقبل
ليبيا
الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ...
ليبيا
بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
ليبيا
سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 مشروبات لا ينصح بتناولها قبل الإفطار