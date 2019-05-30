«داخلية الوفاق» تعلن القبض على قيادي بتنظيم «القاعدة»

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، القبض على قيادي بتنظيم «القاعدة» يدعى علي الطاهر محمد البدري المكني بـ«أبو جندل».

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب تلقت معلومات تفيد بأن «أبو جندل» من العناصر الإرهابية ولديه قيود أمنية، تتعلق بكونه يحمل الفكر الجهادي وينتمي إلى مجموعة تابعة لتنظيم «القاعدة» خلال فترة التسعينات.

وأضاف البيان أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض على «أبو جندل» العام 1989، بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتقديم الدعم اللوجيستي لهم، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد وأفرج عنه في العام 2011.

وشكّلت الأجهزة الأمنيّة عقب توافّر هذه المعلومات حيال المتهم، فريق عمل بمتابعة المعني الذي جرى ضبطه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالتنسيق مع مكتب النائب العام، دون أن توضح الوزارة المكان الذي ضبط بداخله.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بقيامه في شهر مارس الماضي بتسليم سيارة نوع «أوبل» عائلية لشخص يكني الحاج يوسف بين منطقة زليتن والخمس مخبأ بها 10 قذائف هاون عيار 120، وذلك لتنفيذ أعمال إرهابية.

واختتمت الوزارة البيان بأنّها اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم الذي يخضع لتحقيقات النيابة العامة حاليًا.

«داخلية الوفاق» تعلن القبض على أمير الحسبة في «داعش» وعنصر بـ«القاعدة»

وقبل يومين أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني القبض على عدد من المنتمين لتنظيم «داعش» بينهم أمير ديوان الحسبة للتنظيم خلال الشهر الماضي، بجانب عنصر آخر من تنظيم القاعدة.

وقالت الوزارة إنها «تكثف عملياتها لضبط العناصر المطلوبة دوليًا في قضايا الإرهاب والتي نشطت أعمالها أخيرًا مستغلة الفوضى الناجمة عن هجوم خليفة حفتر على العاصمة طرابلس».