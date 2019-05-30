مجلة فرنسية: تونس ترفع درجة التأهب بحدودها مع ليبيا بسبب البغدادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 05:45 مساء
عناصر من الجيش التونسي خلال تدريب على الحدود مع ليبيا (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت السلطات التونسية درجة التأهب الأمني بحدودها الجنوبية مع ليبيا على خلفية الأنباء الاستخباراتية الصادرة عن التحالف الدولي التي أشارت إلى احتمال وجود زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي في ليبيا.

وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية تأخذ على محمل الجد معلومات تقرير استخباراتي يقول إن البغدادي موجود في جنوب ليبيا، وذلك وفق ما نقله مصدر موثوق، مما دفعها إلى تعزيز الرقابة على حدودها خاصة أن قوات التحالف الدولي فقدت أثر البغدادي منذ أسابيع في سورية بعد محاولة اغتياله من قبل بعض أنصاره من المقاتلين الأجانب.

صحيفة بريطانية: دول غربية تبحث عن البغدادي في ليبيا

وبحسب المعلومات، فإن البغدادي يمكن أن يكون لدى فرع من فروع تنظيمه الإرهابي في شمال أفريقيا.

وذكر تقرير لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، في 13 مايو الماضي، أن بريطانيا ودولاً غربية أخرى تبحث عن زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي في ليبيا بعد ورود أنباء عن احتمال انتقاله إليها.

وأوضحت قوات التحالف الدولي أنها فقدت أثر البغدادي خلال الأسابيع الأخيرة من «خلافته» بسورية في فبراير الماضي، عندما فرّ من بلدة الباغوز شرقي البلاد بعد محاولة اغتياله من قبل مقاتلين أجانب مقربين من دائرته الخاصة.

والبغدادي أصدر تسجيل فيديو نهاية الشهر الماضي، واستنبط بعض الخبراء منه أن زعيم «داعش» لا يزال موجودًا في المناطق الصحراوية على الحدود السورية - العراقية.

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