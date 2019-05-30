اعتداء على الحقل الشمالي لآبار منظومة الحساونة - سهل جفارة

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 30 مايو 2019, 05:33 مساء
تدمير وتخريب بئرين بالحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض الحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة إلى اعتداء، أدى إلى تدمير وتخريب بئري (086,087) بالخط (D2)، أحدهما من ضمن الآبار العاملة.

وأشار الجهاز في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن فريق أعمال الصيانة الوقائية اكتشف الاعتداء قبل يومين، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الآبار التي تعرضت للاعتداءات إلى 98 بئرًا، من بينها 38 بئرًا كانت عاملة قبل وقوع الاعتداء وباقي العدد يحتاج إلى قطع غيار.

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وأضاف الجهاز إلى أن معدل إنتاج هذه الآبار يبلغ حوالي أربعة آلاف متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى هدف الاعتداءات تخريب محول الطاقة الكهربائية وهو أهم معدات هذه الآبار، بالإضافة إلى العبث بمحتويات غرفة التحكم بالبئر سواء أجهزة كهربائية ومعدات تحكم واتصالات، مناشدًا الجهات المختصة حماية هذه الآبار من الهجمات التخريبية التي وصفها الجهاز بـ«الممنهجة».

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