«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات رواتب شهر مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 04:59 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تنفيذ أذونات صرف رواتب شهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وقالت إدارة الميزانية بوزارة المالية، في بيان عبر صفحة الوزارة الرسمية على «فيسبوك»، «تم تنفيذ أذونات صرف الرواتب لشهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية وفق الإجراءات المعمول بها».

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وأشار البيان إلى أن «الوزارة أحالت -وفق التشريعات النافذة- الأذونات إلى مصرف ليبيا المركزي للإجراء المتبع».

وكانت وزارة المالية أعلنت في السابق عن منظومة موحدة لكافة الرواتب في الدولة بمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة.

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