انتشال جثتين مجهولتي الهوية من خلة الفرجان في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 30 مايو 2019, 04:45 مساء
مركز الطب الميداني ينقل جثتين مجهولتي الهوية إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي

انتشل فريق تابع لمركز الطب الميداني والدعم جثتين مجهولتي الهوية من منطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ بمركز الطب الميداني والدعم، مالك مرسيط، إنّ فريق انتشال الجثث التابع لمركز الطب الميداني تلقى بلاغًا عن وجود الجثتين في منطقة خلة الفرجان، قبل أن تنتقل عناصر لنقلهما إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما والتعرف على هويتهما.

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وأشار مرسيط لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس إلى أن فريق الإغاثة التابع للمركز مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للعائلات النازحة، سواء كانت المساعدات غذائية وغير غذائية، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية والطبية للحالات المرضية من قبل الفريق الطبي التابع لهم.

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