منظمة إنسانية: قارب يحمل 90 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا يحتاج لتدخل عاجل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 01:07 مساء
قارب يحمل مهاجرين يتعرض للغرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة إنسانية أن قارب هجرة على متنه 90 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، يواجه صعوبات قبالة سواحل ليبيا ويحتاج لتدخل عاجل.

وأشارت منظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى «وجود سفينة (تشيغالا فولغوزي) التابعة لقوات البحرية الإيطالية في المنطقة»، مؤكدة أن «هناك حاجة لتدخل عاجل».

وأطلق مشروع (Alarm Phone) التابع للمنظمة الإنسانية، إنذاراً، قائلًا، إن «القارب يعوم قبالة سواحل ليبيا، ويواجه مشكلة منذ أمس بالفعل، فقد اتصل بنا أشخاص من على متنه مراراً، حيث يرون طائرة هليكوبتر تحلق من حولهم لكنهم لا يرون أي قوارب تنجدهم، وهم يسألوننا عما إذا كنا على علم بوجود عملية إنقاذ محتملة قادمة، لكن نحن أيضاً لا نعرف شيئًا».

وفي تغريدة أخرى قبل بضع ساعات، أوضح المشروع أن «المهاجرين الـ90 على متن القارب ما يزالون يعانون ويتعرضون لخطر شديد، وأن الشمس تشرق في وسط البحر المتوسط، وأصبح بإمكانهم الآن أن يروا بوضوح ألا أحد بالقرب منهم، لا يزالون مهجورين في عرض البحر ولا من نجدة في الأفق».

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم، وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.

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