حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (30 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تظل الأجواء متقلبة على مناطق الجنوب الغربي - الوسط وبعض مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بارتفاع في الحرارة ورياح نشطة وأمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على سرت ،وأبونجيم تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا مع احتمال تكوُّن الضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا اليوم على أقصى مناطق الغرب مثيرة للأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 26)مْ تصل اليوم إلى (31)مْ على بعض المناطق الداخلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الخليج - بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-31)مْ على المناطق الساحلية وبين (34-40)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة:

الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق تصحبها سحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، ومن المتوقع أن تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (35- 40) مْ على غدامس وأقصى مناطق الجنوب ولا تتجاوز (30) مْ على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (43- 46)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومناطق ليبيا