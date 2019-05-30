وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع وفد أممي تحسين ظروف المهاجرين بمراكز الإيواء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 10:53 صباحا
وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة خلال لقائه وفدًا أمميا. (داخلية الوفاق)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مساء الأربعاء، مع وفد من الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقالت «داخلية الوفاق»، في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، إن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، نوقش خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين شمال زوارة

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين مطاطيين في منطقة البوري، وأمام حقل الجرف، فيما ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي، أمس الأربعاء، سبل التخفيف من عبء الأزمة الإنسانية للنازحين من مناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس.

وكشف تقرير دولي حديث أن المغرب والجزائر وليبيا من ضمن أكثر البلدان التي تشهد حالات الاتجار بالبشر في صفوف المهاجرين المتجهين صوب إسبانيا.

وأجرى فرع منظمة الهجرة الدولية بإسبانيا دراسة استطلاعية شملت مهاجرين ينحدرون من 39 دولة عبر العالم وصلوا إلى إسبانيا خلال السنة الماضية.

وأبرز الاستطلاع وقوع أغلب حوادث الاتجار بالبشر فيما يتعلق بمواضيع العمل القسري أو العمل متدني الأجر والزيجات المدبرة ثم العنف البدني والجنسي والاتجار بالأعضاء في المغرب تليها الجزائر ثم ليبيا.

وأوضح المصدر أن «48% من الذين شملهم الاستطلاع في إسبانيا أجابوا بنعم على واحد على الأقل من مؤشرات الاستغلال والإيذاء الخمسة المدرجة في مسح مراقبة التدفق».

ويقول 13% من المهاجرين بإسبانيا إنهم احتُجزوا قسرًا على أيدي أفراد مسلحين أو جماعات غير السلطات الحكومية. ووقع أكثر من نصف هذه الحوادث بالجزائر ثم المغرب بنسبة 27%، وليبيا (7% ) ومالي (5%) والنيجر (3%).

وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة خلال لقائه وفدًا أمميا. (داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
«مركزي البيضاء» يعلن موعد إجازة عيد الفطر في المصارف
ليبيا
والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
«التجارة والتنمية» يوزع ألف دينار سيولة لكل صاحب حساب اعتبارا من اليوم
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعتمد خطة اليونسيف في ليبيا للعامين الجاري والمقبل
ليبيا
الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ...
ليبيا
بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
ليبيا
سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 مشروبات لا ينصح بتناولها قبل الإفطار