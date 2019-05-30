وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع وفد أممي تحسين ظروف المهاجرين بمراكز الإيواء

وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة خلال لقائه وفدًا أمميا. (داخلية الوفاق)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مساء الأربعاء، مع وفد من الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقالت «داخلية الوفاق»، في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، إن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، نوقش خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين شمال زوارة

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين مطاطيين في منطقة البوري، وأمام حقل الجرف، فيما ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي، أمس الأربعاء، سبل التخفيف من عبء الأزمة الإنسانية للنازحين من مناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس.

وكشف تقرير دولي حديث أن المغرب والجزائر وليبيا من ضمن أكثر البلدان التي تشهد حالات الاتجار بالبشر في صفوف المهاجرين المتجهين صوب إسبانيا.

وأجرى فرع منظمة الهجرة الدولية بإسبانيا دراسة استطلاعية شملت مهاجرين ينحدرون من 39 دولة عبر العالم وصلوا إلى إسبانيا خلال السنة الماضية.

وأبرز الاستطلاع وقوع أغلب حوادث الاتجار بالبشر فيما يتعلق بمواضيع العمل القسري أو العمل متدني الأجر والزيجات المدبرة ثم العنف البدني والجنسي والاتجار بالأعضاء في المغرب تليها الجزائر ثم ليبيا.

وأوضح المصدر أن «48% من الذين شملهم الاستطلاع في إسبانيا أجابوا بنعم على واحد على الأقل من مؤشرات الاستغلال والإيذاء الخمسة المدرجة في مسح مراقبة التدفق».

ويقول 13% من المهاجرين بإسبانيا إنهم احتُجزوا قسرًا على أيدي أفراد مسلحين أو جماعات غير السلطات الحكومية. ووقع أكثر من نصف هذه الحوادث بالجزائر ثم المغرب بنسبة 27%، وليبيا (7% ) ومالي (5%) والنيجر (3%).

وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة خلال لقائه وفدًا أمميا. (داخلية الوفاق)