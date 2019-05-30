المسماري يتهم سلامة بالانحياز وعدم الحيادية

مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة. (أرشيفية : الإنترنت)

اتهم الناطق باسم القيادة العامة للجيش، أحمد المسماري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، بالانحياز وعدم الحيادية، على خلفية تصريحات منسوبة إلى سلامة مفادها أن هناك إرهابيين مطلوبين دوليا يقاتلون مع طرفي الحرب في ليبيا.

ووجه المسماري حديثه لغسان سلامة قائلا «هذا التصريح أنهي مهامك كمبعوث أممي في ليبيا».

سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، «أعتقد أن هذا التصريح بعيد كل البعد عن الحقيقة وعن الحيادية وعن أخلاق المبعوثين الأمميين»، مضيفا أن «الجيش الليبي على استعداد لتقديم بطاقات أمنية وقرارات أممية صادرة عن مجلس الامن لإرهابيين يقاتلون مع حكومة الوفاق».