هيئة السلامة الوطنية تتمكن من إخماد حرائق في أربع غابات بالجبل الأخضر

متطوعون أثناء إخماد حريق بإحدى غابات الجبل الأخضر. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تمكن أعضاء فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية والأقسام التابعة للهيئة من إخماد حرائق في غابات مناطق «الحنية» و«المبني» و«سي علي» و«بطة» بالجبل الأخضر خلال الـ 48 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه مدير فرع الهيئة بالمنطقة العميد عبدالعزيز العرفي.

وقال العرفي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن فرق الإطفاء التابعة للهيئة تواجدت في مزارع وغابات الجبل الأخضر من ساعات الصباح الأولى وحتى أوقات الظهيرة لإخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن شرق البلاد شهد ارتفاعا شديدا لدرجات الحرارة فضلًا عن رياح القبلي ما تسبب في سرعة انتشار الحرائق بشكل كبير، خصوصا في المزارع الواقعة بين منطقتي الحنية ومسة بالجبل الأخضر.

وأرجع العرفي سبب اندلاع الحرائق إلى «استهتار بعض المواطنين من زوار أو مارة بمناطق الجبل الأخضر أوالغابات شرق البلاد ما ينتج عنه من حرائق عشوائية، تشتعل بشكل كبير بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة أو رياح القبلي» التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وناشد العرفي كافة المواطنين من زوار ومارة بضرورة عدم الاستهتار، مرجحًا أن يكون اندلاع الحرائق بسبب رمي أعقاب السجائر والنيران المشتعلة وحرق القمامة دون إطفائها، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها النيران بغابات ومزارع الجبل الأخضر بسبب الاستهتار من قبل المارة والزوار للمنطقة.

ودعا مدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، كافة المواطنين الذين يقومون بالتنزه في الغابات بمنطقة الجبل الأخضر إلى ضرورة إطفاء النيران وعدم إلقاء أعقاب السجائر من المارة والزوار بشكل عبثي وعدم وتركها مشتعلة قبل مغادرة المكان تجنبا لاندلاع حرائق.