والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 29 مايو 2019, 08:39 مساء
الشاب عبدالكريم عبدالمولى. (الإنترنت)

كشف والد الشاب عبدالكريم عبدالمولى عبدالرواف، الملقب بـ«عبادي» سبب اختفاء ابنه في البيضاء، موضحًا أنه توصل إلى الجهة التي كانت وراء اختفاء نجله في المدينة منذ يوم أمس الثلاثاء.

وقال عبدالرواف، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، «بعد معاناة من السهر وحالة الشكوك والاتهامات التي أصابتنا جراء اختفاء اببنا عبدالكريم وعدم معرفة مصيره، توصلنا اليوم إلى الجهة التي قامت بالقبض عليه، وهي جهة عمله، الهجرة غير الشرعية».

وحمل عبدالمولى عبدالرواف مسؤولية مصير ابنه للجهة المسؤولة عن القبض عليه، داعيًا إياها إلى كشف الأسباب التي دعت للقبض عليه، وقال: «نرى أنها طريقة خاطئة وغير قانونية، وما الجرم الذي يترتب عليه منع الزيارة».

وتابع: «نعم كان عنده غياب عن العمل ولكن له مبرر يعرفه الجميع وهو حالة العزاء لأخيه الشهيد أحمد».

كانت أسرة المواطن عبدالمولى عبدالرواف فقدت التواصل مع نجلها عبدالكريم الملقب بـ«عبادي»، عقب عِـشاء يوم أمس، في ظروف غير معلومة، حيث قال شهود عيان للأسرة إن سيارتين قامتا باقتياده دون أن يتمكنوا من معرفة هوية من بهما.

ويعمل الشاب عبدالكريم عبدالمولى عبدالرواف موظفًا في جهاز الهجرة غير الشرعية بمدينة البيضاء شرق البلاد.

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