السراج يجتمع برئيس «أركان الوفاق» وقادة المناطق العسكرية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع برئيس الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية.

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، برئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الفريق ركن محمد الشريف، بحضور آمري المناطق العسكرية، الغربية اللواء أسامة جويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروا، والوسطى اللواء محمد الحداد.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك» إلى أن السراج اطلع على تقارير عن جاهزية القوات والأوضاع الميدانية وتطوراتها في محاور القتال المختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها.

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وأكد رئيس الأركان العامة وآمري المناطق، وفق البيان، أن «قوات الجيش والقوات المساندة تخوض القتال وفقًا لمتطلبات المرحلة الثانية، التي يجري تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لها، وبتنسيق بين المحاور وخطوط القتال».

من جانبه أكد السراج أهمية «تنفيذ إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، وحسن معاملة الأسرى والجرحى والالتزام بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان».

جاء الاجتماع على خلفية الاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي جنوب العاصمة، طرابلس، بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ 4 أبريل الماضي.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع برئيس الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع برئيس الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية.