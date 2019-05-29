السراج يبحث مع وفد من العجيلات استكمال المشاريع المتوقفة بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 04:32 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي وفدًا من مدينة العجيلات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج استكمال المشاريع المتوقفة خاصة بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية بمدينة العجيلات.

جاء ذلك خلال استقبال السراج، اليوم الأربعاء، وفدًا عن مدينة العجيلات ضم النائبين عبدالمنعم بالكور وبشير الهوش، ورئيس وأعضاء المجلس المحلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الحكماء وأعيان المدينة.

وأعلن أعضاء الوفد، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، عن «دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني وتنديدهم بالاعتداء الذي تتعرض له طرابلس»، وأسفر عن أضرار بشرية ومادية وموجات نزوح للسكان، مؤكدين ضرورة «وقف الاعتداء وانسحاب القوة المعتدية».

السراج يلتقي وفد مشايخ وأعيان المقارحة والعزمة وزليتن

وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع ناقش مساهمة بلدية العجيلات في التخفيف من الآثار السلبية للأحداث التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس.

كما استعرض اللقاء الأوضاع في مدينة العجيلات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسبل رفع مستوى هذه الخدمات من خلال استكمال المشاريع المتوقفة وإعطائها الأولوية في التنفيذ، خصوصًا المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي وفدًا من مدينة العجيلات
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي وفدًا من مدينة العجيلات
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي وفدًا من مدينة العجيلات
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي وفدًا من مدينة العجيلات
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي وفدًا من مدينة العجيلات
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