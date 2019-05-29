إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين شمال زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 03:30 مساء

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين مطاطيين في منطقة البوري، وأمام حقل الجرف.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان صادر عنه اليوم، إن الزورق (أوباري) التابع لقطاع طرابلس لحرس السواحل، استجاب لنداء استغاثة من قاربي هجرة غير شرعية، تعطل محرك أحدهما بالكامل، فيما كان الآخر شبه عاطل، على بعد حوالي (55) ميلًا شمال زوارة.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين الـ124 الذين كانوا على متن القاربين، بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلًا، من جنسيات إفريقية وعربية وبنغالية: (السودان، مصر، المغرب، ساحل العاج ، غانا، مالي، بنغلاديش، باكستان).

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية، إنزال المهاجرين في نقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل، بقاعدة طرابلس البحرية، مشيرًا إلى أنه جرى «تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركزي إيواء جنزور، وتاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.»

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