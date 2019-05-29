ارتفاع أعداد العائلات النازحة إلى سرت جراء حرب العاصمة إلى 160

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 29 مايو 2019, 03:12 مساء

أكدت رئيسة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بسرت سمية امطير، ارتفاع أعداد العائلات النازحة إلى بلدية سرت جراء حرب العاصمة إلى 160 عائلة.

وقالت رئيسة الفرع في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بلدية سرت شكلت لجنة أزمة برئاسة عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة وعضوية قطاعات التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والكشافة والهلال الأحمر والأمن.

وأوضحت أن لجنة الأزمة بسرت عقدت اجتماعين لدراسة أحوال العائلات النازحة واحتياجاتها العاجلة، نظرًا لظروفها الاجتماعية.

وأشارت إلى أن لجنة الأزمة بسرت تدرس حاليًا مساع وترتيبات لصرف مساعدات مالية، وفقًا للمبلغ الذي خصصه المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني بقيمة 307 آلاف دينار.

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