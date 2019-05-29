«الخطوط الليبية» تعتزم تسيير رحلات جوية استثنائية إلى الجنوب

مسافرون على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم الخطوط الجوية الليبية، تسيير رحلات جوية استثنائية إلى الجنوب الليبي.

الخطوط الليبية تستأنف تسيير رحلاتها المتأخرة بمطار بنينا بعد يوم من توقفها

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الرحلات سيتم تسييرها إلى مطاري غات وأوباري جنوب غرب ليبيا، في إطار ما تقوم به الشركة من تخفيف المعاناة عن المواطنين في ليبيا وخاصة في الجنوب بسبب ما يعانونه من نقص في الأساسيات اليومية.

وأوضح قنيوة، أن الرحلات التي ستنطلق أولاها غدًا الخميس إلى غات، ستنقل السيولة النقدية والمستلزمات المعدات الطبية والأدوية والأمصال التي يحتاجها المرضى في الجنوب الليبي.