حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (29 مايو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 12:39 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب على أغلب مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الوسط والجنوب الغربي قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

رأس جدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على سرت وأبونجيم والقريات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (28- 34)مْ ولا تتجاوز (25)مْ على سرت، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22-28)مْ، بينما تكون ما بين (30-32)مْ على مناطق الدواخل وتصل إلى (40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة:
تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة  تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (35- 40) مْ ولا تتجاوز (30) مْ على مناطق الحمادة والجفرة ومرزق، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب مناطق أقصى الجنوب الغربي.

الكفرة - السرير- تازربو:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على السرير وتازربو، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (43- 45)مْ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا