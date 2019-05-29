حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (29 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب على أغلب مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الوسط والجنوب الغربي قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

رأس جدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على سرت وأبونجيم والقريات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (28- 34)مْ ولا تتجاوز (25)مْ على سرت، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22-28)مْ، بينما تكون ما بين (30-32)مْ على مناطق الدواخل وتصل إلى (40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة:

تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (35- 40) مْ ولا تتجاوز (30) مْ على مناطق الحمادة والجفرة ومرزق، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب مناطق أقصى الجنوب الغربي.