«تعليم الوفاق» تعتمد خطة اليونسيف في ليبيا للعامين الجاري والمقبل

لحظة توقيع خطة اليونسيف في مجال التعليم. (تعليم الوفاق)

اعتمدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، مساء الثلاثاء، خطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في ليبيا للعامين الجاري والمقبل.

وقالت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها، إن الخطة اعتمدها وكيـل وزارة التعليـم عادل جمعة وممثـل «اليونـسيـف» في ليبيا عبدالـرحمـن الغنـدور.

وبحسب البيان، فإن الخطة تشمل عـددًا من المشـاريع المختلفة في قطاع التعليم والتي جـاءت من خـلال الاجتمـاعـات العديدة والمختلفة بين المنظمة والإدارات والمصالح التابعة للوزارة.

والتقى وكيل تعليم الوفاق، عادل جمعة، مسؤولة منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة بليبيا اليونيسف، نارينيه أسﻻنيان، في مارس الماضي، لبحث سبل التعاون بين وزارة التعليم والمنظمة، لوضع خطة استراتيجية مبنية على احتياجات القطاع للعمل بها خلال العام الدراسي الحالي.

وأكد جمعة، ضرورة تحديد المدة الزمنية لكل البرامج واﻷنشطة التي ستنفذها المنظمة ضمن خطتها لهذا العام، مطالباً بتزويد الوزارة بنسب إنجاز عمل المنظمة ضمن برامجها للعام الماضي، والعراقيل التي واجهتها في بعض المشاريع التي لم تنفذ .

لحظة توقيع خطة اليونسيف في مجال التعليم. (تعليم الوفاق)

لحظة توقيع خطة اليونسيف في مجال التعليم. (تعليم الوفاق)