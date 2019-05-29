حسين الصغير ينفي بيان «الأعلى للطرق الصوفية» بشأن محاولة اغتياله

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 29 مايو 2019, 11:28 صباحا
منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية فرع طبرق الشيخ حسين الصغير, (أرشيفية)

نفى منسق المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية فرع طبرق الشيخ حسين الصغير، بيان المجلس الأعلى بشأن محاولة اغتياله، مشيرًا إلى أن الحادثة «كانت بسبب سوء فهم ولا تتعدى كونها مشكلة شخصية».

محاولة فاشلة لاغتيال منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية بطبرق

وقال الشيخ حسين الصغير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الإشكال الحاصل جرى حله عرفيًا عن طريق الحكماء والعقلاء بمدينة طبرق.

يأتي ذلك بعد يوم من بيان للمكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا، قال فيه، إن منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية، فرع طبرق، الشيخ حسين الصغير، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالسلاح الأبيض.

وأوضح المجلس في بيان له أول أمس أنه «عندما كان الشيخ الصغير عائدًا من صلاة التراويح، قام أحد المجرمين المتشددين بالتربص والترصد له، ثم قام بطعنه على حين غرة بسكين في بطنه عدة طعنات كادت تقضي على حياته، ثم ولى المجرم هاربًا غير أن الشرطة لاحقته وتمكنت من القبض عليه».

وتابع أنه «بعد إجراء التحقيقات الجنائية اعترف المجرم بأنه قام بفعلته لأنه يكره التصوف والصوفية، ويعتبرهم مشركين كفارًا وأهل بدعة وضلال، وبما أن المعتدى عليه هو منسق الزوايا الصوفية، لذلك أراد قتله ليخلص المجتمع من شر الصوفية على حد قوله».

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