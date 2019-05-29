«الأمم المتحدة» تؤكد فرار أكثر من 82 ألف شخص بسبب حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 10:39 صباحا
قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني خلال اشتباكات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس. (محمود تركية، أ ف ب)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب تدهور الأوضاع في المناطق المتضررة من حرب العاصمة طرابلس وما حولها، تجاوز 82 ألف شخص.

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وأكد مكتب الأمم المتحدة، في بيان صادر عنه اليوم، وقوع حوالي 146 ضحية، بينهم 40 قتيلًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في مناطق المواجهة المباشرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 400 ألف شخص آخر في المناطق الواقعة في حدود كيلومتر واحد من خطوط القتال والتي تأثرت مباشرة بالحرب على العاصمة.  

وأشار إلى «تدهور الظروف على الأرض، مع تزايد نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المتضررة من النزاع»، معربًا عن قلقه إزاء استمرار انخفاض إمدادات المياه إلى طرابلس بنسبة 37%، من شبكة النهر الصناعي، في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا أمس، مقتل 562 شخصًا، وإصابة 2855 آخرين، بينهم 106 مدنيين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 562 شخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

الصحة العالمية: مقتل 562 شخصًا وإصابة 2855 آخرين جراء حرب العاصمة

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