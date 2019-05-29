عودة الكهرباء إلى محطات التبة والمدفعية والدقيق والنهر بعد انقطاعها 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 09:49 صباحا
عمال الكهرباء يجرون عمليات إصلاح في إحدى الضواحي الجنوبية لطرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عودة الخدمة إلى محطات التبة - المدفعية - الدقيق - النهر، التي فقدت التغذية منذ السبت الماضي، نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس.

الكهرباء: عودة الخدمة إلى مناطق في طرابلس وانقطاعها عن أخرى بسبب الاشتباكات

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها، إن فنييها ومهندسيها تمكنوا من توصيل خط التبة - الحديد جهد 30 ك ف من الطرفين في اتجاه حلقة أبوعرقوب، بعد الانتهاء من صيانة الخط وإرجاع الخدمة، بعد انقطاعها منذ السبت الماضي.

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عدة جنوب العاصمة.

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