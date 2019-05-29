اجتماع طارئ لمناقشة احتياجات المرافق الخدمية والتعليمية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 29 مايو 2019, 09:27 صباحا
اجتماع بلدية سرت برئاسة عميد سرت. (الإنترنت)

عقدت بلدية سرت اجتماعًا طارئًا بديوان البلدية، مساء الثلاثاء، لمناقشة التحديد النهائي لأولويات القطاعات فيما يتعلق بالصيانة والتجهيز بشكل سريع، حتى تتم الاستفادة من الإمكانات الممنوحة من الدعم الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط إن الاجتماع خصص لمناقشة التحديد النهائي لأولويات القطاعات، من معدات وإمكانات وورش وقطع غيار وصيانة مرافق صحية وتعليمية وأجهزة طبية مقدمة من المبادرة الليبية الانتقالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة عميد بلدية سرت، عضو المجلس البلدي سرت المكلف بلجنة البنية التحتية غيث أوحيدة، وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح عيادة، ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب، ومدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى محمد عبدالجليل، ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت الدكتور محمد محمد السريتي، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية مهندس منصور دلة، ورئيس فريق الشراكة المجتمعية بسرت مهندس هيثم موسى، وأعضاء فريق الشراكة المجتمعية ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبدالكافي، ومدير مكتب الشركة العامة للمياه بسرت سعيد الغرشة، ومدير إدارة مشروعات جامعة سرت الدكتور محمود الأميل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت عبدالسلام أبوجازية، ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الدكتور القذافي البطيء، ومندوب منظمة مبادرة التغيير السلمي.

اجتماع بلدية سرت برئاسة عميد سرت. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا