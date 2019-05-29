اجتماع طارئ لمناقشة احتياجات المرافق الخدمية والتعليمية بسرت

اجتماع بلدية سرت برئاسة عميد سرت. (الإنترنت)

عقدت بلدية سرت اجتماعًا طارئًا بديوان البلدية، مساء الثلاثاء، لمناقشة التحديد النهائي لأولويات القطاعات فيما يتعلق بالصيانة والتجهيز بشكل سريع، حتى تتم الاستفادة من الإمكانات الممنوحة من الدعم الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط إن الاجتماع خصص لمناقشة التحديد النهائي لأولويات القطاعات، من معدات وإمكانات وورش وقطع غيار وصيانة مرافق صحية وتعليمية وأجهزة طبية مقدمة من المبادرة الليبية الانتقالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة عميد بلدية سرت، عضو المجلس البلدي سرت المكلف بلجنة البنية التحتية غيث أوحيدة، وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح عيادة، ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب، ومدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى محمد عبدالجليل، ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت الدكتور محمد محمد السريتي، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية مهندس منصور دلة، ورئيس فريق الشراكة المجتمعية بسرت مهندس هيثم موسى، وأعضاء فريق الشراكة المجتمعية ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبدالكافي، ومدير مكتب الشركة العامة للمياه بسرت سعيد الغرشة، ومدير إدارة مشروعات جامعة سرت الدكتور محمود الأميل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت عبدالسلام أبوجازية، ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الدكتور القذافي البطيء، ومندوب منظمة مبادرة التغيير السلمي.

اجتماع بلدية سرت برئاسة عميد سرت. (الإنترنت)