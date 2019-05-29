الشماخي يترأس وفد ليبيا في القمة العربية الطارئة بمكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 01:24 صباحا
مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي. (الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن حكومة الوفاق الوطني كلفت مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، صالح الشماخي، بترؤس وفد ليبيا في القمة العربية، التي ستعقد بمدينة مكة في الثلاثين من الشهر الجاري.

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا في 18 مايو الماضي، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مدينة مكة يوم الخميس 30 مايو الجاري؛ لبحث الاعتداءات التي شهدتها السعودية والإمارات.

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وذكرت الخارجية السعودية، أن «عقد القمتين يأتي حرصًا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة».

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